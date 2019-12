La Coupe, un objectif majeur pour Zulte ? Francky Dury répond

Premier qualifié pour le dernier carré de la Coupe de Belgique, le Essevé a depuis été rejoint par Courtrai et l'Antwerp et Anderlecht ou Bruges complètera le tableau: une fameuse concurrence, mais Zulte a appris a brillé en Coupe depuis son accession à l'élite.

Bien placé dans la course aux playoffs 1 et qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique, Zulte Waregem va devoir jongler avec ses ambitions en 2020. "Est-ce qu’on veut gagner la Coupe ? Il y a encore de gros morceaux en course", répond Francky Dury.

"Et c’est normal: la Coupe intéresse tous les clubs parce qu’elle offre un ticket direct pour la phase de poules de l’Europa League", ajoute-t-il.

Y compris le Essevée, qui rêve de retourner au Heysel, pour la quatrième fois en 14 ans. "L’avantage des demi-finales, c’est qu’elles se jouent en aller-retour, ça laisse une chance aux deux équipes", conclut Francky Dury.