Vande Walle : "Lamkel Ze était absent à la distribution des cerveaux"

Didier Lamkel Ze a encore fait des siennes, provoquant le public liégeois ce mercredi après la victoire. Le Camerounais a provoqué une bagarre générale.

On ne compte plus les frasques de Didier Lamkel Ze. Le Camerounais est absolument incontrôlable et ne manque pas une occasion de provoquer les joueurs et le public adverses. À Sclessin ce mercredi, Lamkel Ze a provoqué une bagarre générale en allant chambrer les supporters du Standard. Une attitude pas du tout du goût de Philippe Vande Walle, consultant RTL Sport.

"Ces réactions côté liégeois sont évidemment liées au fait que le Standard a été battu et à la frustration de l'élimination. Mais il faut quand même reconnaître que Didier Lamkel Ze n'était pas au premier rang lors de la distribution des cerveaux", lance l'ancien gardien de but international. "Pourquoi provoquer comme ça ? Ca ne sert à rien. Tu gagnes, t'es qualifié, c'est bon, tais-toi et rentre au vestiaire. Derrière, Boljevic ne doit pas aller le saisir comme ça. Après, c'est l'escalade ...".