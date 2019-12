Il y a dix ans, les Diables Rouges débutaient la décennie au fond du trou

La Belgique commencera la prochaine décennie en tant que numéro 1 mondiale. Un gouffre de différence par rapport à il y a dix ans, quand les Diables commençaient les années 2010 au 66e rang du classement FIFA ...

La Belgique sur le toit du monde : pour la seconde année consécutive, les Diables Rouges seront n°1 mondiaux pour débuter 2020. Pour ceux qui ont préféré oublier les années de vaches maigres connues par la sélection après 2002, c'est une vision presque banale : notre football a évolué, notre génération dorée est enviée de tous. Mais beaucoup se souviendront qu'il y a dix ans, pour entamer la décennie, l'histoire était différente ...

Van Buyten meilleur buteur, trois sélectionneurs ...

Signe des temps assez clair, l'identité du meilleur buteur belge en 2009 : bien avant que Romelu Lukaku n'empile les buts en Diable, notre artilleur en chef était à l'époque ... Daniel Van Buyten, auteur de ... trois buts (sur quinze). Quinze buts en douze matchs. En 2019, les Diables ont inscrit 41 buts en 13 rencontres. Une différence hallucinante.

L'instabilité expliquait évidemment ces résultats et ce manque de liant dans le jeu : en 2009, la Belgique aura connu trois sélectionneurs. René Vandereycken, qui ne survivra pas à une défaite en Bosnie-Herzégovine (2-1), Franky Vercauteren (5 matchs, un partage, 4 défaites, dont le 5-0 en Espagne et le 2-1 en Arménie) puis Dick Advocaat. La farce sera totale quand, en décembre 2009, il y a dix ans presque exactement, le Néerlandais endossait deux casquettes, devenant entraîneur de l'AZ Alkmaar en plus de ses fonctions de sélectionneur.

Les résultats dramatiques de l'année 2009 laissent la Belgique certes pas au plus bas de son histoire (le fond avait été touché en 2007 avec un 71e rang mondial), mais pas loin : les futurs n°1 mondiaux entameront la décennie actuelle 66es au classement FIFA. Le dernier match amical de 2009 sera une victoire face au Qatar (2-0). Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Eden Hazard et Axel Witsel faisaient déjà partie du onze tandi que... Mehdi Carcela faisait ses débuts en sélection belge. Une autre époque, vous dit-on ...