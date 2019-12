La Croky Cup se refuse à Anderlecht depuis plus de 10 ans

Cela fera une saison de plus sans Coupe de Belgique pour Anderlecht, dont la dernière victoire remonte désormais à 2008-2009.

Anderlecht est-il une équipe de Coupe ? Si les Mauves comptent 34 titres de champions de Belgique et n'ont plus connu de "trou d'air" dans leur palmarès en championnat depuis longtemps, la Croky Cup ne réussit pas aux Mauves ces derniers temps. Avec 9 Coupes, dont une seule au XXIe siècle, Anderlecht est derrière le FC Bruges au palmarès (11) et n'a qu'une longueur d'avance sur le Standard de Liège.

Depuis 1994, le RSCA n'a été au bout qu'une seul fois, en 2008-2009. De quoi faire passer - à peine - l'amère pilule du titre du Standard de Liège via les célèbres test-matchs. Depuis, Anderlecht n'a pu faire mieux qu'une finale perdue en 2014-2015.

Une série dramatique arrêtée

Anderlecht présente même un bilan assez dramatique depuis 2009 : six fois, les Mauves seront éliminés dès les huitièmes de finale, dont trois fois d'affilée de 2016 à 2018. Une série catastrophique qui a été jusqu'à s'empirer la saison passée, quand le RSCA était sorti ... dès les seizièmes de finale, par l'Union Saint-Gilloise.

Autrement dit : le quart de finale atteint par Anderlecht cette saison était une performance supérieure aux années précédentes. Mais la décennie 2010-2020 aura décidément été noire pour le RSCA en Croky Cup ...