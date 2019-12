Ruud Vormer : "Je sentais qu'on allait leur marcher dessus"

Le FC Bruges a déjà vécu des matchs plus difficiles cette saison. Après une première période contrôlée, les Blauw & Zwart ont déroulé en seconde sans jamais être inquiétés ...

En première période, le RSC Anderlecht a tenu bon, bien aidé par un Hendrik Van Crombrugge impérial. Mais les Mauves ne se montraient pas dangereux du tout et Bruges aurait probablement pu frapper plus fort. "On aurait dû marquer plus tôt", reconnaît Ruud Vormer après le match. "Même si Anderlecht, c'est toujours un match difficile", ajoute-t-il.

Avec 73% de possession à certains moments du match, Bruges a continué à mettre une pression constante. "La qualité de jeu et la mentalité ont fait la différence. On était sur un bon rythme. Le calendrier est chargé, mais nous serons à nouveau prêts pour dimanche (contre Gand, nda)". Vormer lui-même se sera chargé du 0-1, qui aura brisé la confiance mauve. "Mais en première période, j'avais déjà la sensation qu'on allait leur marcher dessus", confesse le Néerlandais. Pas vraiment d'arrogance cette fois ...