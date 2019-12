Waasland-Beveren se sépare d'un de ses attaquants

Comme signalé sur son site, le club a annoncé avoir rompu son contrat avec l'attaquant Fiorin Durmishaj. Le Grec de 23 ans était arrivé sous forme de prêt en provenance de l'Olympiakos cet été.

Au total, Durmishaj n'a disputé que dix rencontres au profit des Waaslanders, au cours desquelles il n'a inscrit que deux buts en Coupe de Belgique, pour zéro réalisations en JPL.

"Les Jaune et bleu tiennent à remercierer Fiorin pour ses efforts ces derniers mois et lui souhaiter bonne chance pour la suite", peut-on lire sur le site du club.

