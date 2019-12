Clement : "Bruges est le vainqueur moral"

L'entraîneur brugeois a dû agir pour tenter d'inverser le rapport de force et n'a pas raté son coup. Il quitte la Ghelamco Arena avec un bon sentiment.

Le point du partage ne déplaisait pas à Clement, même si son équipe avait d'abord pris les devants. "La Gantoise devrait vraiment gagner et nous prenons un point lors de ce déplacement compliqué, alors que nous venons de jouer à Anderlecht pendant qu'eux pouvaient préparer ce match."

"Je suis fier de ce qu'on a montré après la demi-heure. En fin de match, on a encore donné ce qu'il nous restait pour se créer des occasions de marquer le deuxième but. On est le vainqueur moral", assure le coach des Blauw en Zwart.

La sortie de Percy Tau après 35 minutes avait étonné. "Au vu de l'état du terrain, pas bon du tout, ce n'était pas possible de jouer avec des combinaisons. Ça se résumait surtout à des contacts et des duels. Percy n'avait pas le même gabarit que les adversaires, donc j'ai voulu changer."

Sobol est lui monté au repos. Il fut l'auteur de l'assist. "Il a plus de qualités offensives que Ricca. On ne créait que du côté droit et je voulais voir plus d'activité à gauche également", conclut-il.