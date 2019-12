Eupen fâché contre le VAR après sa défaite contre Courtrai : "Même les juges de ligne n'osent plus lever leur drapeau"

Ce samedi soir, Eupen a chuté à la maison face à Courtrai (1-2). Malgré un manque d'efficacité dans les seize derniers mètres, les Pandas n'étaient pas satisfaits concernant l'arbitrage à l'issue de la rencontre;

Eupen n'est pas parvenu à prendre la mesure de Courtrai lors de la 20ème journée de Jupiler Pro League. En fin de rencontre alors qu'ils étaient menés 1-2, les Pandas pensaient obtenir un penalty mais le VAR en a décidé autrement. "Il y avait un contact, je ne comprends pas. Il a fallu 4 minutes pour analyser la phase...Je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas clair, il y a de quoi être frustré, j'ai l'impression que les règles ne sont plus connues. Ce n'est pas facile pour les arbitres non plus, il doit y avoir du changement", lâche un Nils Schouterden fâché à l'issue de la rencontre.

Le joueur eupenois pense que l'on se repose trop sur la viédo à l'heure actuelle. "Même les juges de ligne n'osent plus lever leur drapeau pour signaler un hors-jeu...Ils attendent et pendant ce temps-là, le jeu s'arrête. Ce n'est plus agréable de jouer au football", a expliqué l'ancien joueur du KV Malines avant de souligner ce qu'il manqué aux siens.

"De l'efficacité à l'avant, pas assez tueur devant le but pour l'instant. Il faut parvenir à les mettre au fond quand on voit certains centres. Nous n'allons pas chercher le but, parfois il faut aussi tenter sa chance à distance", a conclu Schouterden.