Le meilleur Peter Zulj qu'on ait vu avec Anderlecht: "Saisir ma chance!"

Peter Zulj était tombé aux oubliettes, il a signé un retour tonitruant dans le onze du Sporting.

Peter Zulj a profité des choix de Franky Vercauteren. Il a pris la place d'Edo Kayembe dans l'entrejeu. Un atout supplémentaire pour construire le jeu, mais moins de physique dans les duels? C'est comme ça qu'on pouvait analyser le choix du coach bruxellois. Mais l'Autrichien a répondu présent dans tous les domaines. Récupération, inspiration, construction... Il a sorti une prestation de grande envergure.

Et il le reconnaît lui-même. "Je pense effectivement que j'ai fait un bon match", sourit-il. "On m'a fait confiance, on m'a donné une chance et je l'ai saisie. Je dois être plus être constant et essayer de jouer comme ça chaque semaine. Si je parviens à le faire, alors je serai un bon joueur."