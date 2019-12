Un bon Shamar Nicholson : "Il vit pour son équipe"

La montée au jeu de Shamar Nicholson a changé la physionomie du jeu au Canonnier. Le Jamaïcain a fait preuve d'un énorme altruisme sur le but égalisateur.

Shamar Nicholson n'est plus dans le onze mais travaille dur et donne tout à chaque montée au jeu pour convaincre à nouveau Karim Belhocine. Sa montée au jeu face à Mouscron a probablement aidé : par moments maladroit, Nicholson était toutefois très présent et très volontaire. Sur sa première combinaison réussie avec Kaveh Rezaei, il sert l'Iranien avec beaucoup d'altruisme ...

"Franchement, sur ce but, Shamar peut tirer, il a le but ouvert ... Mais il fait la passe. C'est la preuve qu'il vit pour son équipe et c'est beau", se réjouit Belhocine après la rencontre. "Je veux vraiment le féliciter pour ça. Shamar a voulu montrer qu'il était là. Il fallait apporter du poids devant et il a réalisé une montée idéale dans cette optique".