Enchères de maillots pour la bonne cause : les Anderlechtois en nombre, les Brugeois en tête

Comme chaque année, la Pro League réalise une opération pour rapporter de l'argent à un partenaire social. Une vente aux enchères de maillots portés par les joueurs est toujours en cours.

Cette année, tous les bénéfices de la vente aux enchères seront intégralement reversés à Younited Belgium, le partenaire social de la Pro League. L'organisation – autrefois connue sous le nom de Belgian Homeless Cup – utilise le football pour intégrer de nouveau les personnes vulnérables dans la communauté locale.

Après 4 jours, le montant de 70 000 euros a déjà été récolté. Actuellement, le maillot le plus populaire est celui du Soulier d'Or et Footballeur pro Hans Vanaken (Club Brugge). Les enchères pour son maillot s’élèvent déjà à 750 euros. Dans son sillage, on retrouve son coéquipier Simon Mignolet. Son maillot vaut actuellement 749 euros. Quatre Mauves et deux Anversois suivent, avec Vincent Kompany, Kana, Doku, Van Crombrugge (RSC Anderlecht), ainsi que Didier Lamkel Zé et Dieumerci Mbokani (Antwerp FC) Sander Berge (KRC Genk) et Jonathan David (KAA Gent) ferment le Top 10.

Les maillots seront portés par les joueurs de la Jupiler Pro League lors de la journée de Noël (26 et 27 décembre). Pour cette occasion, la Jupiler Pro League sera renommée Younited Pro League, comme ce fut le cas pour la Proximus League lors de la dernière journée. Le maillot le plus populaire de la Proximus League est actuellement celui de Raphael Holzhauser (Beerschot VA), suivi par le meilleur buteur Thomas Henry (OH Leuven) et Mike Vanhamel (Beerschot VA).

En plus des maillots, divers autres articles sont proposés à la vente, comme des tickets VIP pour le Gala de la Pro League et le maillot du Diable Rouge et de l'ex joueur du Standard de Liège Axel Witsel. Peter Vandenbempt, Filip Joos, Frank Raes, Wesley Sonck et Arnar Vidarsson ont annoncé hier leur contribution à l'Action de Noël pendant Extra Time. Parmi les expériences très convoitées, on retrouve le match au côté du commentateur radio Peter Vandenbempt ou la partie de golf avec Wesley Sonck. Ce matin, la journée avec Peter Vandenbempt a même dépassé la barre des 1250 euros.

La vente aux enchères des maillots de la Proximus League se clôture le 27 décembre à 21 heures.

Les enchères sur le maillot préféré de votre joueur de la Jupiler Pro League et les expériences ou objets uniques auront lieu jusqu'au lundi 30 décembre, 21h, via ce lien !

Les maillots les plus populaires actuellement :

Hans Vanaken (Club Brugge) 750

Simon Mignolet (Club Brugge) 749

Vincent Kompany (RSC Anderlecht) 725

Didier Lamkel Zé (Royal Antwerp FC) 675

Marco Kana (RSC Anderlecht) 625

Jeremy Doku (RSC Anderlecht) 600

Hendrik van Crombrugge (RSC Anderlecht) 539

Dieumerci Mbokani (Royal Antwerp FC) 525

Sander Berge (KRC Genk) 500

Jonathan David (KAA Gent) 400