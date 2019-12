Voici le juteux salaire que Manchester United aurait proposé à Haland

Le jeune attaquant norvégien réalise une remarquable saison du côté de Salzbourg et cela attise de nombreux regards. D'ailleurs, il devrait quitter son club cet hiver pour rallier un plus grand club.

Erling Braut Håland (19 ans, 22 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison) est courtisé par les plus grands clubs européens et devrait probablement quitter le RB Salzbourg cet hiver. Depuis plusieurs jours, le Norvégien est envoyé du côté de Manchester United, où l'attend un salaire XXL. Les Red Devils proposeraient ainsi à Håland de multiplier son salaire par dix ! Aujourd'hui rémunéré autour de 23 000 euros par semaine, il pourrait percevoir 230 000 en signant du côté d'Old Trafford, comme le rapporte The Sun.