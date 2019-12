Le ... premier but de Ruud Vormer en championnat cette saison : "Enfin, ce zéro disparaît !"

Le FC Bruges est une machine à gagner et notamment à marquer, mais Ruud Vormer est moins efficace que la saison précédente devant les buts.

Le Soulier d'Or 2017 avait marqué 6 fois en championnat l'année passée, 13 fois la saison d'avant ; cette saison, il n'avait toujours pas trouvé le chemin des filets en dehors des Coupes d'Europe et de Belgique. Contre Zulte, Vormer a enfin brisé le signe indien. "Je suis enfin débarrassé de ce 0", souriait-il après la rencontre. "Même si mon but contre Anderlecht en Coupe était très important".

Avec 13 passes décisives, on ne peut évidemment pas dire que Ruud Vormer n'est pas décisif cette saison. "C'est beau. Et ce 49/60 qu'on réussit est fantastique, je n'avais pas encore connu ça ici. Ce qu'on montre chaque semaine est magnifique. Ce sont des matchs difficiles, mais on vit pour ça", affirme le Néerlandais. "On a besoin de tout le monde et on le voit encore aujourd'hui avec ce doublé de David Okereke. C'est très important".