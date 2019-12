Une large victoire et "un cadeau de Noël" pour Karim Belhocine : "Je l'avais demandé"

Une prestation pas forcément parfaite, mais aboutie pour le Sporting de Charleroi : avec un bonus pour le coach carolo.

Le score est large, mais ce ne fut pas toujours simple pour les Carolos contre Ostende. éC’était un maatch bizarre", analyse Karim Belhocine. "En première mi-temps, on avait envie de mettre du rythme, mais on n’y parvenait pas. On ne s’est pas créé beaucoup d’occasions nettes non plus, mais on a quand même su ouvrir le score."

Tout a été plus facile après le deuxième but.

En seconde période, Charleroi a d’abord été pertrurbé par les changements tactiques côtiers. "Ils nous ont posé des problèmes, c’est vrai", confirme le T1 du Sporting. "Mais on a bien réagi, on a mis le deuxième et tout a été plus facile ensuite."

Avec une victoire méritée pour terminer l’année et un souhait de l’entraîneur rencontré. "Ils m’ont fait un beau cadeau de Noël", sourit Karim Belhocine. "J’avais demandé qu’on marque sur phase arrêtée et on l’a fait, donc, je suis vraiment satisfait."