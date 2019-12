Un score de forfait et une place sur le podium: Charleroi termine l'année en beauté!

Georget Bertoncello aurait sans doute apprécié le spectacle, ce soir, au Stade du Pays de Charleroi, où les Zèbres n'ont fait qu'une bouchée du KV Ostende. Charleroi assure le spectacle pour son dernier match de 2019 et terminera, au pire, l'année à la quatrième place.

Plus de 9000 supporters s’étaient réunis au Mambourg pour rendre un vibrant hommage à Georget Bertoncellet, les Zèbres leur ont emboîté le pas dès le premier coup de sifflet de Wesley De Cremer. Moins d’une minute après le coup d’envoi, Mamamadou Fall forçait la première intervention d’Ondoa.

Des Zèbres rapidement tournés vers l'avant

Le ton était donné, et le Sporting a poussé jusqu’à l’ouverture du score. Shamar Nicholson était déjà passé tout près du premier but au quart d’heure, il a fini par trouver l’ouverture 15 minutes plus tard.

Lancé en profondeur par Kaveh Rezaei le grand Jamaïcain n’a laissé aucune chance au gardien ostendais, pour inscrire le troisième but de son aventure carolo, trois mois et demi après sa dernière réalisation en championnat.

Une frayeur avant la pause pour Charleroi

Charleroi semblait lancé et Ostende sonné, mais les Zèbres ont tout de même connu une sérieuse alerte juste avant la pause. Sans une bonne intervention de Nicolas Penneteau, Kevin Vandendriessche aurait rétabli l’égalité.

Le plus dur était passé, Charleroi a pu enterrer les derniers espoirs ostendais dès le retour des vestiaires. Grâce à Shamar Nicholson qui a provoqué l’autobut de Ndenbe. Pas rassasiés, les hommes de Karim Belhocine ont continué leur estocade et c’est Mamadou Fall qui a inscrit le troisième but à l’heure de jeu.

Grande première pour Tsadjout

Fabrice Ondoa a encore retardé l’échéance dans le quart d’heure qui a suivi. Mais le gardien camerounais du KVO est parti à la faute sur Massimo Bruno, provoquant un penalty transformé dans la foulée par Marco Ilaimaharitra. Et c'est finalement le jeune Frank Tsadjout, à peine monté au jeu, qui a terminé le travail en inscrivant le tout premier but de sa jeune carrière.

5-0, le Sporting de Charleroi referme son année 2019 avec la manière et pourrait même s’incruster sur le podium, si l’Antwerp ne s’impose pas contre Anderlecht dans le dernier match de cette 21e journée. Le tout, avec huit points d’avance sur le septième : ça sent bon les playoffs 1 pour les Zèbres.

Fin d’aventure cauchemardesque, en revanche, pour Kare Ingebritsen. Pendant le match, le KVO a confirmé le départ de son coach, qui s’est engagé avec l’APOEL Nicosie. Le Norvégien avait sans doute espéré un autre scénario, avant de s’envoler pour Chypre...