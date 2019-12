Anderlecht dans le rouge : Jo Van Biesbroeck s'exprime

Le CEO du Sporting est serein, mais confirme un mercato chargé en ce mois de janvier.

Les Mauve et Blanc ont subi une perte de 27 millions sur le dernier exercice. "Nous ne sommes certainement pas choqués", déclare le directeur opérationnel Jo Van Biesbroeck à Sporza. "Nous avons vu ces chiffres arriver. C'est pourquoi nous avons également procédé à une augmentation de capital en février."

Selon le manager, Anderlecht a subi une perte en raison d'une combinaison de circonstances. "Premièrement, parce que nous n'avons pas disputé la Ligue des champions l'année dernière, mais l'Europa League. Cela fait une différence d'environ 10 à 11 millions d'euros. Deuxièmement, parce que nous avons terminé plus bas dans le classement en championnat et que cela nous coûte de l'argent en termes de droits tv."

"Et troisièmement parce que nous avons choisi de garder le noyau au complet. La masse salariale est la principale raison de la perte financière. Et cela n'a pas diminué, car au début de l'année, nous avions aussi mis nos jeunes talents sous contrat. "

"Nous ne continuerons pas à travailler avec ce noyau", assure Van Biesbroeck. "Nous allons réduire progressivement le groupe et céder des joueurs que nous aurions pu vendre l'année dernière."

Mais les économies et les ventes seront importantes pour les prochains mercatos également. Car il n'y a pas eu d'Europe cette année, et il y risque de ne pas en y avoir la prochaine. "C'est vrai, il faudra réorganiser notre noyau lors de chacun des prochains mercatos."

La vente d'un talent pourrait être nécessaire. "On l'a fait avec Praet et Tielemans. Mais il y a aussi d'autres joueurs plus expérimentés dans notre noyau qui ont également une certaine valeur sur le marché."