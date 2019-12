Étonnant : un milieu de terrain commence au goal en Irlande ... et passe tout près de la clean-sheet !

Declan Carville (30 ans) a failli entrer dans l'histoire du football irlandais (et probablement dans celle du football professionnel). Ballymena United a en effet été forcé d'aligner son milieu de terrain ... dans les buts, le titulaire Jordan Williamson ayant été exclu et suspendu lors de la journée précédente face à Coleraine.

Problème : les deux gardiens réservistes de Ballymena sont blessés. Carville avait ainsi déjà disputé 25 minutes entre les perches contre Coleraine, monté au jeu spécifiquement pour reprendre les gants du gardien exclu. Et le courageux médian aura tenu jusqu'à la 86e minute du match face à Glentoran, avant de s'incliner par deux fois (dont un but dans les arrêts de jeu, alors qu'il était monté sur corner). Dommage ...

Ballymena United midfielder Declan Carville went 86 minutes in nets before conceding!



