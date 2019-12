L'inoxydable Roque Santa Cruz vient de prolonger à Olimpia

L'ancien joueur du Bayern Munich et de Manchester City n'a toujours pas tiré sa révérence.

Passé notamment par le Bayern, Man city et Malaga entre autres, l'attaquant paraguayen Roque Santa Cruz continue sa carrière au pays. Et à 38 ans, ill vient de prolonger un an de plus ce jeudi avec le champion en titre, le Club Olimpia.

Après avoir offert le 44ème titre de son histoire au Club Olimpia, Roque Santa Cruz a prolongé son contrat jusqu'en décembre 2020 avec le club d'Asuncion.