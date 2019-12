Sander Berge parmi les "révélations" de la Ligue des Champions : Genk aura du mal à le retenir cet hiver

Malgré les prestations délicates du Racing Genk en Ligue des Champions, Sander Berge est parvenu à attirer l'oeil des observateurs : le médian norvégien fait partie des révélations du premier tour de la compétition, a révélé l'UEFA.

Sander Berge (21 ans) est l'un des talents les plus cotés en Europe et malgré la campagne européenne plutôt compliquée du Racing Genk, le Norvégien a réussi à impressionner, au point de se faire une place parmi les "révélations du premier tour" en Ligue des Champions selon l'UEFA. Il y cotoie notamment Rodrygo (Real Madrid), Erling Braut Haaland (RB Salzbourg), Lautaro Martinez (Inter Milan) ou encore Achraf Hakimi (Borussia Dortmund).

Un accomplissement qui fera sourire le joueur, mais peut-être pas Genk qui voit là l'un de ses joueurs les plus en vue recevoir une nouvelle récompense et faire un pas de plus vers un départ hivernal. Berge est suivi par énormément de clubs européens : l'été passé, les rumeurs l'envoyant un jour en Serie A, un jour en Premier League, un jour en Liga ont fleuri. Un accord avec Brighton & Hove Albion à hauteur de 20 millions d'euros avait même été évoqué en août dernier.

Finalement resté dans le Limbourg, probablement aidé par la perspective de disputer la Ligue des Champions, Sander Berge aura brillé sur la scène européenne ... mais Genk est désormais élimién de toute compétition continentale, ayant échoué à terminer troisième de sa poule. La perspective peu alléchante de disputer les PO2 est également de nature à faire envisager un départ à la pépite scandinave. Genk en voudrait entre 20 et 25 millions d'euros, mais perdrait là son métronome ...