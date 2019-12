De Bruyne : Roi d'Allemagne, bientôt Prince d'Angleterre

Cette saison là, le meneur de jeu des Diables Rouges avait distribué 21 passes décisives. Un record qui n'a jamais été battu. Le 1er mars 2015, il avait donné trois assists alors que son équipe était allé s'imposer 3-5 au Werder Brême. Il est toujours le Roi des assists en Allemagne.

21 assists in 34 matches 😳



The most by ANY player in a Bundesliga season EVER 🙌



KDB is magic! pic.twitter.com/Y9KPhWs7mB