Saint-Trond devait plusieurs millions d'euros à Roland Duchâtelet

Saint-Trond a publié ses comptes récemment : 5,3 millions de bénéfices, moins 4,1 millions d'euros de recouvrement de dettes. Un montant versé à ... Roland Duchâtelet.

Het Nieuwsblad révèle en effet ce jeudi que les 4,1 millions d'euros versés par le STVV sous forme de recouvrement de dettes ont été en réalité transférés à la société NV Stayen de Marieke Höfte, la compagne de l'ancien président trudonnaire Roland Duchâtelet. Et pour cause : Saint-Trond devait ce montant à Duchâtelet qui, en partant pour le Standard, avait annulé 6 millions d'euros de dette dûes par le club trudonnaire.

Annulées ... temporairement et sous conditions : deux contrats signés en 2011 et 2014 révèlent que Roland Duchâtelet pouvait réclamer une partie de ces dettes sous forme de pourcentage sur les droits télévisés ou sur les transferts sortants, chose faite donc. La santé financière de Saint-Trond reste cependant encourageante, la société japonaise Spacenine et DMM.com ayant injecté environ 9 millions dans le club et plusieurs cadres s'apprêtant à partir pour de coquettes sommes.