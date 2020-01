Un ancien du FC Bruges quitte la Turquie

L'ancien défenseur du FC Bruges Benoît Poulain comptait encore deux années de contrat en Turquie, mais le club de Kayserispor a confirmé que les deux parties s'étaient séparées à l'amiable.

Benoît Poulain (32 ans) peut se trouver un nouveau club : le défenseur central ne sera resté que six mois à Kayserispor, où son contrat a été résilié à l'amiable, a annoncé le club. Après 14 matchs et une place de titulaire, l'ancien du KV Courtrai et du FC Bruges se retrouve libre, comme Emmanuel Adebayor ou encore Umut Bulut. Kayserispor est dernier du championnat, et a récemment officialisé l'arrivée de Robert Prosinecki à sa tête.

Poulain compte 50 matchs avec le KV Courtrai et 87 matchs sous la vareuse du Club de Bruges pour deux titres de champion (2016 et 2018).