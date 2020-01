Un nouvel hurlu suivi par le Standard?

A la recherche d'un médian, le Standard pourrait piocher dans le noyau de l'Excel, après avoir recruté Vojvoda, Dussenne et Amallah l'été dernier.

S'il est beaucoup question de l'avenir de Frank Boya, en fin de contrat et ciblé par plusieurs formations belges, c'est un de ses équipiers qui intéresserait un peu plus le Standard. S'il n'a pas le même gabarit que le Camerounais, Deni Hocko serait vu comme un renfort intéressant comme doublure de Cimirot, selon L'Avenir et Le Soir.

Le premier média évoque cependant l'intérêt de Genk et de Fulham, entre autres, comme concurrents. Il faut dire que le Monténégrin de 25 ans a laissé entrevoir de belles choses en 17 rencontres. L'international était arrivé cet été en provenance de la D2 portugaise et de Famalicao.