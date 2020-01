FA Cup : trois Diables qualifiés, un replay pour Dendoncker

Sans Kevin De Bruyne, laissé au repos par Pep Guardiola et même absent de la feuille de match, Manchester City n’aura hésité que quelques minutes contre Port Vale FC, pensionnaire de League Two. L’ouverture du score de Zinchenko aurait pourtant dû mettre les Sky Blues à l’abri mais Tom Pope a égalisé à la 35e minute de jeu.

Pas suffisant pour inquiéter les tenants du titre: Aguero a remis City aux commandes sept minutes plus tard, Harwood-Bellis et Phil Foden ont terminé le travail en seconde période (4-1).

Désormais bien distancé par Liverpool en championnat, la bonne surprise de la saison de Premier League sera bien à l’affiche des seizièmes de finale de la FA Cup. Avec Dennis Praet titulaire, mais sans Tielemans, resté en tribunes, Leicester City a tranquillement dominé Wigan (club de championship) grâce à un autobut de Tom Pearce et à une réalisation de Harvey Barnes (2-0).

Le seul Belge contrarié de cette fin de journée en Angleterre est donc Leander Dendoncker. Sur la pelouse avec Wolverhampton contre Manchester United, l’ancien Mauve n’a pas pu aider son équipe à faire basculer la rencontre. Red Devils et Wolves se quittent dos à dos (0-0) et se retrouveront pour un replay.

Bournemouth, facile tombeur de Luton Town, club de l’ancien adjoint de Roberto Martinez, Graeme Jones (4-0) et Portsmouth (victoire 1-2 à Fleetwood), sont les deux derniers qualifiés du jour. Chelsea, Liverpool et Tottenham, notamment, joueront ce dimanche, Arsenal clôturera le programme de ce premier tour, lundi, contre Leeds.

Dom Solanke gets his first goal for @afcbournemouth!



The reaction of his teammates says it all 🥰#EmiratesFACup pic.twitter.com/sPVawAoHId