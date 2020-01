Jelle Vossen cité à Malines : le club réagit

Le FC Bruges pourrait laisser filer Jelle Vossen cet hiver, l'ex-Diable Rouge n'obtenant que trop peu de temps de jeu en Venise du Nord.

Vossen a ainsi été cité au KV Malines, mais le club Sang & Or a tenu à réagir auprès du Nieuwsblad et à nier la rumeur qui envoie l'attaquant du FC Bruges derrière les Casernes. Jelle Vossen, cependant, reste sur le départ : sauf surprise ou changement de son statut durant le stage aux yeux de Philippe Clément (ce qui est peu probable), il ne devrait plus être Blauw & Zwart d'ici à la fin du mercato.