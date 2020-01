Koji Miyoshi n'ira pas en stage avec l'Antwerp

En tout, ils sont six joueurs à ne pas faire le déplacement. Le reste de l'équipe anversoise part ce dimanche, direction Algorfa.

Miyoshi n'est pas encore totalement remis de sa blessure à la cheville. Le staff médical préfère ne pas prendre de risque et ne l'emmènera pas en Espagne. Le milieu offensif nippon devient ainsi le sixième joueur du Great Old à ne pas prendre part au stage hivernal.

Comme on vous l'annonçait, Junior Pius, Daniel Oparé et Matheus Borges ne se déplaceront pas en Espagne non plus. Il en est de même pour Lathouwers et Quirynen, annonce Het Laatste Nieuws.

Les Anversois décolleront dimanche :