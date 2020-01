📷 Bruges à l'ombre de "la Torche"

Alors que la plupart des clubs de la Jupiler Pro League posent leurs valises dans le sud de l'Europe pour leur stage d'hiver, le Club de Bruges a pris la direction de Doha au Qatar.

C'est dans un hôtel au look plutôt atypique que les Blauw & Zwart ont pris leurs quartiers. Officiellement appelé l'Aspire Tower, l'hôtel est également connu sous le nom de "The Torch" (la Torche) ou encore Tour Olympique de Doha. Un bâtiment à l'image de la torche olympique, dont la ressemblance est encore plus prononcée ne fois la nuit tombée.

Les Brugeois s'entraînent donc littéralement à l'ombre du bâtiment de 300 mètres de haut, qui a été achevé en 2007 pour un coût estimé à 133 millions d'euros. Le dernier étage de l'hôtel, où séjournent les joueurs, pointe à 238 mètres de hauteur.