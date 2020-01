🎥 Un but sublime offre le derby à Liverpool en FA Cup !

Il n'y aura pas de replay à Goodison Park pour Everton : Liverpool l'a emporté dans le derby de la Mersey ce dimanche, au troisième tour de la FA Cup.

Les supporters d'Everton n'avaient pas manqué leur entrée : durant le célèbre "You'll Never Walk Alone" qui résonne traditionnellement à Anfield, le public visiteur tournait ainsi son dos à la pelouse, deux doigts levés en signe de victoire, pour une image déjà forte en ce début d'année.

Cela n'aura cependant pas aidé Everton à surprendre Liverpool. Les Reds, avec Divock Origi sur le terrain au coup d'envoi, auront pu compter sur un but absolument sensationnel du jeune Curtis Jones, 18 ans, qui enroule et ouvre son compteur avec l'équipe A de la plus belle des manières !

Carlo Ancelotti ne réussira donc pas à réussir l'un de ses premiers gros coups avec les Toffees, malgré une équipe qui ressemblait fort à la meilleure possible pour Everton. Du côté de Liverpool, on retiendra les débuts de Takumi Minamino, devenu le premier joueur japonais à porter les couleurs des Reds.