Troisième titularisation pour Michy Batshuayi cette saison

Le Diable Rouge n'a joué que 117 minutes en Premier League cette saison. Il y a inscrit un goal et donné un assist, certes quelque peu chanceux. En Ligue des Champions, en 84 minutes de temps de jeu, il a également inscrit un but.

Alors, Franck Lampard profite de la FA CUP pour donner du temps de jeu au Batsman. En effet, il avait déjà été titulaire lors des deux premières rencontres des Blues dans la plus vieille des compétitions de football. En 168 minutes, il y a inscrit 3 goals et donné un caviar. Certes, contre des équipes totalement à la portée de Chelsea.

Ce dimanche à 15h01, Chelsea affronte Nottingham Forest. Michy est à nouveau titulaire. Voici la composition complète des Londoniens :

Nine changes for the Blues today! 🤝#CHEFOR pic.twitter.com/dtPwVwJYdI