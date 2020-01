Le Cercle de Bruges s'apprête à réaliser son deuxième plus gros transfert

Avec 6 points de retard sur l'avant-dernier, les Brugeois sont dans une situation délicate. Il leur reste neuf matchs pour inverser la tendance.

Pour ce faire, les dirigeants brugeois ont décidé d'acquérir de nouveaux joueurs. De tenter, pour le moins. Ainsi, la presse slovène annonce que le Cercle aurait mis 1,2 millions d'euros sur la table pour Dino Hotic.

L'ailier droit de 24 ans joue pour le moment à Maribor. En 2017, il avait joué cinq matchs de Ligue des Champions avec le club slovène. Cette saison, il a déjà marqué 4 buts et donné 7 assists. Si le transfert aboutit, il serait le deuxième plus gros montant déboursé par le CS Bruges. Seul, Vitinho avait été payé plus cher. Le Cercle avait payé 2,3 millions d'euros pour le faire venir du Brésil.