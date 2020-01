Les prêts du FC Bruges : une sensation en Serie A, plusieurs titulaires et un bon bilan

Le FC Bruges forme beaucoup de jeunes talents et en attire également régulièrement, ce qui force les Blauw & Zwart à en prêter à chaque mercato. L'été passé, huit joueurs ont été envoyés en prêt : quel bilan à mi-saison ?

L'arrivée de Simon Mignolet a fermé la porte à plusieurs gardiens de but au Club et Karlo Letica, plus vraiment une option, a dû aller voir ailleurs. Direction SPAL, lanterne rouge de Serie A à l'heure actuelle et où le jeune croate doit également ronger son frein : Etrit Berisha, gardien international albanais, est le titulaire indiscutable.

Encore un portier forcé d'aller chercher du temps de jeu loin du Jan Breydel : l'ancien du Standard, devenu au mieux 4e choix derrière Mignolet, Horvath et Shinton, est resté à Bruges - au Cercle. D'abord remplaçant là aussi, derrière Badiashile, Hubert est devenu titulaire sous Bernd Storck.

Vous rappelez-vous de Cyril Ngonge ? Le jeune ailier a pourtant joué en ... Ligue des Champions la saison passée, contre l'Atlético Madrid. Prometteur, Ngonge a cependant été envoyé au PSV Eindhoven cette saison, plus précisément au Jong PSV où il a débuté 13 matchs sur 15 pour 5 buts et 2 assists.

Peut-être le FC Bruges regrettera-t-il d'avoir laissé partir Sofyan Amrabat : très polyvalent, le Marocain n'a jamais vraiment convaincu au Jan Breydel ... mais explose désormais en Serie A, prêté au Hellas Vérone qui peut l'acheter pour un montant très abordable ... et pourrait ensuite le revendre cher et vilain au Napoli. Oups ?

Rezaei n'est pas parvenu à confirmer au FC Bruges les belles choses entrevues à Charleroi. Une affaire de confiance et de chance (les blessures ne l'ont pas épargné) seulement ? Au vu de la forme rapidement retrouvée par l'Iranien en prêt au Mambourg, on le pense. Huit buts pour Kaveh Rezaei depuis son retour au RCSC : de retour l'été prochain à Bruges (le prêt est sans option d'achat), il aura remis les pendules à l'heure.

Prêté la saison passée à OHL, Ahmed Touba (21 ans) est cette saison envoyé en Bulgarie, au PFC Beroe (milieu de classement). Le latéral belgo-français a débuté comme remplaçant mais enchaîne les titularisations (8 matchs d'affilée).

Erhan Masovic

Ce défenseur serbe est prêté pour la seconde saison consécutive, l'année passée à Trencin, cette saison à l'AC Horsens (D1 danoise). Il y a plus souvent joué pour la réserve que pour l'équipe A, ce qui laisse supposer qu'à 21 ans, il ne devrait pas obtenir sa chance à Bruges l'été prochain.

Le polyvalent médian est retourné au club qui l'avait lancé en D1A : le KV Malines. Jamais titulaire régulier à Bruges, Vanlerberghe a rappelé ses qualités au KV Ostende la saison passée et est désormais de retour à son meilleur niveau Derrière les Casernes. Probablement juste un peu trop court pour le top belge ...