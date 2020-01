Les PO1, Malines fait plus que d'y songer : "Nos trois premières rencontres après la trêve seront décisives"

2019 aura été une année de qualité pour le FC Malines, entre son accession (mouvementée) en D1A, la victoire en coupe et le gros début de saison. 2020 sera-t-il meilleur ?

Actuel 6ème de JPL, le Kavé est aux portes des PO1, un niveau qu'ils n'ont encore jamais réussi à atteindre. Alors que personne ne s'attendait à les voir remporter le coupe ni à ce qu'ils vivent une telle première partie de de saison, les 'Malinwa' se prêtent désormais à rêver de PO1.

"Tout ce que nous réaliserons désormais sera du bonus", confiait l'entraineur Wouter Vrancken à Sporza. "Mais il ne faudra surtout pas tomber dans la précipitation. En D1B, nous sommes passés par beaucoup d'émotions, trop de choses nous sont arrivées mais nous avons su garder les pieds sur terre. Il ne faut pas oublier d'où nous venons ni le chemin parcouru."

Vrancken reste prudent et veut que ses hommes ne tombent pas dans l'euphorie trop tôt : "Nos trois premiers matches après la trêve seront décisifs en vue des PO. Nous allons rencontrer le Standard, Charleroi et Gand et dans ces 3 matches, nous devrons prendre au moins 4 points pour rester dans la course. Et par après, nous croiserons encore Anderlecht et Genk. C'est un programme très difficile qui nous attendra."