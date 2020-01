L'Arabie saoudite n'attire pas : Bruges a refusé un stage ... et le stade de la Supercoupe sera vide

C'est l'une des grosses polémiques du moment en Espagne : la Supercoupe, délocalisée en Arabie saoudite pour une question de gros sous et qui se jouera devant un stade vide.

Le sport, soft-power de l'Arabie saoudite : récemment ouvert au tourisme non-religieux, la monarchie absolue islamique multiplie les événements sportifs majeurs ces dernières années. Le Dakar y a pris son départ il y a quelques jours ; la Formule E y a lancé sa saison en novembre dernier ; Anthony Joshua y a affronté Andy Ruiz le 7 décembre 2019 dans le combat de boxe de l'année. Quelques exemples auxquels s'ajoute la Supercoupe d'Espagne, qui commence ce mercredi soir à Djeddah, au Stade Roi-Abdallah.

Mais comme le titre El Mundo cette semaine : "Personne ne veut aller à la Supercoupe". Très peu de tickets ont été vendus : sur les 12.000 mis à disposition du public espagnol, 1076 seulement ont été vendus au total - dont 26 aux supporters du FC Valence, qui affronte le Real Madrid ce soir pour l'ouverture de cette nouvelle formule de la "Supercopa", à quatre avec le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Une gifle qui souligne surtout que ... personne ne veut aller en Arabie saoudite.

Le droit des femmes et de l'Homme au centre de la polémique

Les joueuses espagnoles se sont immédiatement insurgées contre ce choix et la télévision publique espagnole a prévenu la fédération qu'elle ne s'alignerait pas sur l'offre de prix pour les droits de retransmission de la Supercoupe. En cause : le non-respect des Droits de l'Homme, des droits humains et en particuliers des droits des femmes dans la péninsule arabique.

Et l'Arabie saoudite a également tenté d'attirer un club ... belge : d'après le Nieuwsblad, le FC Bruges s'est vu offrir une opportunité de stage au sein du pays le plus saint de l'Islam. Offre refusée pour raisons d'éthique. Le "soft-power" saoudien a encore du travail avant de convaincre et de s'acheter (presque littéralement) une bonne image. Comme a pu le faire le Qatar, où Bruges et de nombreux grands clubs européens sont actuellement en stage ...