Michel Preud'homme réagit au probable départ de Renaud Emond: "Il a tout donné pour le club"

L'attaquant des Rouches pourrait bientôt s'engager avec le FC Nantes.

Le transfert n'est pas encore acté mais l'officialisation ne devrait pas tarder : Renaud Emond devrait quitter le Standard pour rejoindre les rangs du FC Nantes.

En stage avec le Standard, Michel Preud'homme a été interrogé par les médias au sujet de ce transfert. "Pour Renaud, je crois que c’était un rêve de jouer en Ligue 1. On le savait depuis un certain temps. C’est un joueur qui a tout donné pour le club, qui a toujours été exemplaire, et à partir du moment où il y a une offre qui peut satisfaire toutes les parties, le club essaye de participer", a déclaré l’entraîneur des Rouches au micro de RTL.

"On a trois avants dans notre noyau. On n’a plus énormément de matchs que ça, on n’a plus qu’une seule compétition donc moi, personnellement, je ne vais pas chercher un avant à l’heure actuelle. On a eu cette offre pour Renaud, ça aurait pu être pour un autre joueur. On lui souhaite bonne chance, si cela se confirme", a-t-il ajouté.