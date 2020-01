Bart Verhaeghe : "J'espère que le stade sera prêt pour la saison 2022-2023"

Le Club de Bruges disposera de son propre stade, toujours sur l'emplacement du Jan Breydel, après le feu vert des autorités communales.

La nouvelle est tombée ce vendredi matin et a été officialisée quelques heures plus tard : le Club de Bruges aura un nouveau stade.

Le club précise que le stade actuel a 44 ans et ne répondait plus aux "normes de qualité malgré des investissements et de nouvelles mesures de sécurité".

"Le dossier du stade a maintenant 14 ans. Nous avons stipulé que nous voulions aider un maximum les deux équipes en leur donnant un nouveau stade. Au cours de nombreuses discussions, la possibilité d'un nouveau stade, exclusivement pour le Club, sur le site du Jan Breydel est apparue.", a confié le bourgmestre de la ville de Bruges, Dirk De Fauw.

"Nous sommes très heureux de pouvoir travailler sur un permis environnemental que nous espérons pouvoir soumettre avant l'été. J'espère que nous aurons notre permis pour le Nouvel An et que nous pourrons ensuite jouer dans le nouveau stade pendant la saison 2022-2023", a ajouté Bart Verhaeghe, président des Blauw en zwart.

"Une ville comme Bruges et un club comme nous devraient pouvoir offrir une meilleure infrastructure à ses supporters. Le football évolue extrêmement rapidement. Nous devons écrire de manière proactive un avenir pour le Club, un nouveau stade est important à cet égard."