Franky Vercauteren va faire jouer Vanden Borre le plus vite possible avec Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht est actuellement en stage pour préparer sa deuxième partie de saison.

Franky Vercauteren a surpris tout le monde en rappelant Anthony Vanden Borre pour le stage hivernal du Sporting d'Anderlecht en Espagne.

Alors que les joueurs vont bientôt rentrer en Belgique, l'entraîneur des Mauves a confirmé son intention de faire jouer le défenseur belge lors de l'amical face au club écossais de Livingston. "Anthony Vanden Borre jouera-t-il ce mois-ci ? C'est le but de ce stage, a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. Nous n'avons pas l'intention de reporter la chose. Nous savons le chemin qu'il a suivi et le but est de le faire jouer samedi, sinon il ne serait pas venu".

C'est désormais à Vercauteren de savoir à quelle place il fera jouer Vanden Borre.