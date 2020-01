Nacer Chadli : "Encore 9 finales à jouer"

Anderlecht se concentre sur la seconde partie de saison qui sera cruciale, avec pour objectif une qualification pour les PO1.

L'acquisition cet été de Nacer Chadli a été un des points positifs pour Anderlecht. Le Diable Rouge croit toujours que les Mauves pourront accrocher une place en PO1 : "Nous avons 9 finales à jouer. Si nous n'y arrivons pas, c'est que nous ne le méritons pas et nous jouerons les PO2. Je suis venu ici pour jouer et aider l'équipe, et je vais continuer à le faire", confiat Nacer Chadli au micro de Sporza.

A mi-parcours, la question du futur du Diable (prêté par Monaco) commence également à faire son chemin : "Je n'ai absolument aucune idée d'où je jouerai la saison prochaine. Je n'ai pas encore parlé avec Monaco ni avec Anderlecht à ce sujet. Nous verrons, pour le moment je suis concentré sur nos objectifs et les rencontres à venir."

Et pour ce qui est des Diables Rouges ? "Le Championnat d'Europe est encore loin et je n'y pense pas encore. J'ai encore beaucoup de matches à jouer avec Anderlecht. Les Diables Rouges sont peut-être les favoris du tournoi, mais nous n'avons encore rien gagné. Nous devrons être particulièrement prudents et nous devrons faire mieux que lors de la Coupe du Monde.