Shamar Nicholson : "Je n'ai jamais ressenti une telle ambiance dans un vestiaire en club"

Le grand attaquant jamaïcain de 22 ans est plus qu'épanoui à Charleroi. Partageant l'attaque et son temps de jeu avec Rezaei, il a montré de bonnes choses : de la puissance, un bon jeu de tête et deux goals dès ses premières minutes.

Le natif de Kingston s’est livré au journal Le Soir alors qu’il est en stage dans la banlieue valencienne avec le Sporting de Charleroi : « C’est la première fois que je ressens de telles « vibes » dans un vestiaire en club. En équipe nationale, c’est différent parce qu’on retrouve des joueurs avec qui on a grandi, qu’on connaît depuis longtemps, mais ce qu’on vit actuellement au Sporting, c’est incroyable. Je n’avais jamais connu ça ». Nicholson sent que cette bonne ambiance pourrait permettre à Charleroi de réaliser de grandes choses. L’objectif semble maintenant clair : l’Europe : « De la même façon que je sens que c’est le moment pour la Jamaïque de se requalifier pour la Coupe du monde, je sens que Charleroi peut atteindre l’Europe, que c’est le bon moment pour le club de regoûter à ces matches européens. Quand je suis fatigué et un peu mou le matin, il suffit que j’arrive au stade pour ressentir toute cette bonne énergie et avoir envie de m’entraîner tant l’ambiance est bonne. Il se passe quelque chose dans le groupe ».