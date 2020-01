🎥 Amicaux : Ajax trop fort pour Bruges, Vanden Borre fait son retour avec Anderlecht, l'Antwerp s'impose facilement

Anderlecht, l'Antwerp et Bruges croisaient le fer cet après-midi, avec un adversaire de choix pour Bruges alors que le Sporting jouait son second match de la journée.

Ajax - FC Bruges 3-1

Après avoir écarté le PSV, les hommes de Clément n'ont pas fait le poids face à l'Ajax, large vainqueur des Blauw & Zwart. Un auto-goal de Koussounou suivi d'un pétard pleine lucarne de Ziyech concrétisaient la domination de l'Ajax. Après la pause, Promes inscrivait le troisième but suite à une belle combinaison. Le remplaçant Van den Keybus sauvait l'honneur pour Bruges en fin de match.

Eredivisie? Champions League? Friendly? Doesn't matter for him. He does it anywhere, at anytime.



Hakim Ziyech. 👏🙌 pic.twitter.com/19SdC7z4oK — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) 11 janvier 2020

📽 - Ajax making it 3-0 against Club Brugge tonight.



The combinations, the run, the finish from Quincy Promes. What a bloody goal! 😍🙌 pic.twitter.com/QYaGX0hz76 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) 11 janvier 2020

Anderlecht - Livingston 1-1

Après sa victoire face à Lugano, Anderlecht rencontrait les Ecossais de Livingston. Une rencontre qui a vu Anthony Vanden Borre faire son retour, titulaire en défense aux côtés de Kana, Cobbaut et Dewaele. En manque de rythme, VDB a joué 43 minutes alors que Bakkali a également fait son retour. Côté buts, Livingston ouvrait le score à la 50e via Dykes. Mais le Sporting parvenait à égaliser sur l'attaque suivante via Luka Adzic (54e).

Antwerp - AFE 2-0

L'Antwerp a fait le plein de confiance lors de ce stage. Après sa victoire contre Lugano, le Matricule 1 est venu à bout d'une sélection de joueurs espagnols sans club, sur le score de 2-0 des oeuvres de Rodrigues et Gano. Didier Lamkel Zé a pour sa part fait parlé de lui avec un carton rouge reçu un quart d'heure après sa montée au jeu.