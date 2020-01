Drazen Brncic prêt à croiser le fer avec le Patro Eisden : "Nous ne craignons aucun adversaire"

Ce week-end, le FC Liège recevra le Patro Eisden pour le compte de la dix-septième journée de D1 Amateurs. Les Sang et Marine auront à coeur de renouer avec la victoire et de se payer le scalp du 3ème actuel du championnat.

Ce week-end, la D1 Amateurs reprend ses droits. Treizième et actuel barragiste, le FC Liège veut s'éloigner la zone rouge et renouer avec le succès. Le matricule 4 devra dès lors se défaire du Patro Eisden, véritable surprise du premier tour. En effet , le promu occupe la troisième place de la série.

"Si cette équipe est si bien classée, ce n'est pas par hasard. Plusieurs joueurs expérimentés sont présents dans cette formation costaude et organisée. Nous allons voir si cette équipe va changer son fusil d'épaule. Vont-ils venir nous presser plus haut, eux qui ont l'habitude de jouer en contre-attaque ? Nous verrons bien, mais quoiqu'il en soit, nous ne craignons aucun adversaire", a souligné Drazen Brncic en conférence de presse.

Le coach du FC Liège est satisfait de sa première semaine d'entraînement à la tête de l'équipe. "J'ai vu des joueurs à l'écoute et qui ont envie d'apprendre. Ils sont impliqués et ont compris qu'il était nécessaire de se mettre rapidement au travail. C'est une nouvelle approche du football", a évoqué l'ancien joueur de l'AC Milan.

Le nouveau technicien du matricule 4 veut le plus vite engranger les trois points et renouer avec la victoire. "Rester positif et continuer de s'améliorer chaque jour et se surpasser. C'est la recette pour l'emporter", a conclu Drazen Brncic.