L'Union Belge discutera bientôt avec Roberto Martinez concernant son avenir

Roberto Martinez avait prolongé son contrat à la tête des Diables Rouges avant le Mondial 2018. L'Union Belge parviendra-t-elle à réussir le même coup avant l'Euro 2020 ? Mehdi Bayat compte en discuter avec le sélectionneur national.

C'est l'une des grandes questions entourant les Diables Rouges : Roberto Martinez sera-t-il toujours le sélectionneur fédéral après l'Euro 2020 ? Personne n'a la réponse à cette question aujourd'hui, pas même Mehdi Bayat, président de la Royal Belgian FA : comme il l'a expliqué à La Dernière Heure, Martinez et la fédération devraient se mettre à table dans le courant du mois de janvier.

"On va se mettre à table avec Roberto Martinez et discuter des différents sujets", affirme Bayat. Roberto Martinez arrive en fin de contrat avec la Belgique en juillet prochain, au terme de l'Euro 2020. Avant le Mondial 2018, l'URBSFA (depuis renommée Royal Belgian FA) avait annoncé la prolongation du Catalan ; très courtisé (notamment en Espagne), Martinez avait alors tenu à aller jusqu'au bout de son contrat et rester en poste jusqu'au terme de l'Euro 2020. Aura-t-il envie de prolonger après sa deuxième grande compétition et de s'installer dans la durée ?