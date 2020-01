Roulers continue à jouer son rôle d'épouvantail : "Nous sommes conscients de nos qualités"

Après un début de saison raté, Roulers qui errait près de la dernière place a depuis ressuscité et joue les premiers rôles. Les hommes de Christophe Gamel restent sur six rencontres consécutives sans défaite.

Le médian Amir Nouri estime que Roulers aurait même pu repartir du Kiel avec plus qu'un point : "La manière dont nous revenons dans la partie est un élément positif car nous étions menés. Mais nous aurions dû être plus efficaces pour en mettre un second, car je crois que nous pouvions prendre trois points", confiait le Français au micro de Proximus Sports.

Vu les bons résultats, Roulers peut-il désormais regarder devant et tenter de jouer les premiers rôles ? "Dans un premier temps, notre objectif reste de nous sortir de la zone rouge et éviter de jouer la relégation. Après pourquoi pas aller chercher plus. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur notre classement."

Pour le natif de Lyon, le secret du retour en force de Roulers est simple : "Nous avons plus de confiance en nous, nous sommes conscients de nos qualités et que nous savons bien jouer. Tout simplement."