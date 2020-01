Anderlecht revient d'Espagne avec un nouveau visage : "Un match référence contre le Club de Bruges"

Le meilleur transfert d'été d'Anderlecht? Ce doit être Hendrik Van Crombrugge. En tout cas, le gardien de but est le plus constant. Il attend avec impatience la deuxième partie de la compétition, dans laquelle Anderlecht veut montrer que les choses peuvent être améliorées.

Van Crombrugge a déjà montré ce dont il était capable. "Si le gardien entre souvent en scène à Anderlecht, ce n'est jamais bon", a expliqué Van Crombrugge à Sporza. "Mais c'est la preuve qu'un club de haut niveau a également besoin d'un bon gardien de but et qu'un bon gardien de but peut certainement avoir une valeur ajoutée."

Il a également vu que la mise en œuvre de la philosophie de Kompany ne s'est pas déroulée sans heurts. "Que le système de Kompany ne soit pas facile est certainement vrai. Mais il y a un certain standard à Anderlecht et vous devez vous y adapter bien sûr."

Le week-end prochain, une nouvelle confrontation avec le Club de Bruges est au programme. Un match qui doit être gagné pour pouvoir espérer jouer les Playoffs 1. "Le match contre Bruges doit être un match référence. Le groupe a hâte de réfuter tous les commentaires négatifs que nous avons reçus en 2019 lors de ce match."