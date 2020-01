Le calendrier de la reprise : Anderlecht dos au mur, mais face à un programme accessible ?

La reprise est pour ce vendredi et il ne reste que neuf journées de championnat. Le calendrier des candidats au top 6 sera capital. Celui du RSCA semble accessible ...

Avec 7 points de retard sur le top 6, Anderlecht n'a plus droit à l'erreur et le premier match de 2020 sera déjà capital : face au FC Bruges, les Mauves se jaugeront immédiatement et une défaite peut probablement déjà signifier faire une croix sur les espoirs de PO1. Pourtant, en cas de victoire, le RSCA pourra peut-être regarder avec optimisme sur la suite du programme.

Peu d'adversaires du top 6

Sur les 8 rencontres restantes, deux seulement mettront le RSCA aux prises avec une équipe actuellement dans le top 6 : un déplacement à La Gantoise (7 février) et un déplacement dans la foulée à Malines (15 février). Deux écueils qu'il faudra bien gérer et qui font partie des 5 déplacements (sur 9 matchs) qui attendent encore Anderlecht.

Peut-on dire que le reste du programme mauve soit "aisé" ? Le Cercle de Bruges (E), Eupen (D), Waasland-Beveren (E) et Saint-Trond (E) sont des adversaires qu'une équipe du calibre d'Anderlecht ne peut se permettre de craindre. Le bilan sur la phase aller face à ces équipes : 8/12 et aucune défaite, bien mieux que la moyenne anderlechtoise. Restera à être autoritaire au Lotto Park contre l'Excel Mouscron (2 février) et Zulte Waregem (7 mars), deux équipes également candidates au top 6 ...

Le calendrier des Mauves :

19/01 : RSC Anderlecht - FC Bruges

26/01 : Cercle de Bruges - RSC Anderlecht

02/02 : RSC Anderlecht - Excel Mouscron

07/02 : La Gantoise - RSC Anderlecht

15/02 : KV Malines - RSC Anderlecht

23/02 : RSC Anderlecht - AS Eupen

29/02 : Waasland-Beveren - RSC Anderlecht

07/03 : RSC Anderlecht - Zulte Waregem

15/03 : Saint-Trond - RSC Anderlecht