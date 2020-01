Le stage du Standard de Liège, rassurant ?

Quid des blessés ?

Sur ce point, les nouvelles sont plutôt rassurantes, bien qu’imparfaites. Durant le stage, le puissant – mais fragile – Oularé est revenu aux affaires. Il a disputé les deux rencontres amicales (monté au jeu à la 65ème contre Dortmund et 45 premières minutes contre Zwolle). Celui qui vient de fêter ses 24 ans a donné un bel assist pour Maxime Lestienne, du pieds cette fois-ci.

En ce qui concerne Samuel Bastien, la revalidation semble se passer comme prévue. Blessé aux ischios, il s’est contenté d’entraînements individuels tout au long du stage. De retour en Belgique, il en reste de même. L’homme de la première partie de saison côté Standard pourrait faire son retour dans le groupe dans le courant de la semaine.

