Verschueren ironique : "J'ai entendu dire que je n'avais plus de job, ça m'a fait sourire"

Michael Verschueren était l'un des hommes les plus attendus par la presse au tapis rouge du gala du Soulier d'Or : le directeur sportif du RSCA a réagi, avec une part d'ironie, à l'actualité du club.

Michael Verschueren préférait rire des déclarations qui avaient pu être faites à son sujet et qui sous-entendaient une responsabilité réduite pour lui : "J'ai lu dans la presse que je n'avais plus de job, ça m'a fait bien rire", lance-t-il d'emblée avant de clarifier l'arrivée, notamment, de Karel Van Eetvelt en tant que CEO du RSCA.

"Il y a eu des discussions dès le mois de novembre à ce sujet. Ceux ayant une fonction exécutive au club ne seront plus membres du CA mais invités du conseil, ce qui est logique dans le fonctionnement de toute entreprise", entame Verschueren. "Nous avons ensuite ajouté deux nouveaux membres, Patrick Lefevere, qui a énormément d'expérience dans le sport, et Philippe Close qui en a énormément en politique, ce qui me paraît important également".

Pas de changement pour Michael Verschueren

Concernant le rôle de Marc Coucke, il change un peu : "Marc Coucke reste président du board, mais pas président exécutif, et Karel Van Eetvelt devient CEO - c'est donc à lui que je ferai mes rapports. Et c'est très plaisant, car c'est un homme qui a une grande expertise. J'ai eu deux heures de travail avec lui aujourd'hui", explique Verschueren. "Mon rôle ne change pas : mon focus est sur la stratégie sportive et ma priorité actuelle, ce sont les transferts".

Certains ont pu pointer que Wouter Vandenhaute était à la tête d'une société d'agents, ce qui pourrait créer un conflit d'intérêts. "Il est le consultant du CEO et le CEO doit définir son rôle dans ce qui est légal et normal. Mais Mr Vandenhaute a une grande expertise et il faut voir ce changement comme quelque chose de très positif pour le futur du club".