Yari Verschaeren donne de bonnes nouvelles concernant sa blessure

Yari Verschaeren est présent ce mercredi au gala du Soulier d'Or, où il fait partie des candidats à un trophée d'Espoir de l'année. Il avait, au passage, de bonnes nouvelles pour les supporters anderlechtois.

Yari Verschaeren est actuellement en revalidation suite à la blessure encourue en décembre dernier lors du Clasico. Un coup dur pour le RSCA, mais le jeune Mauve avait de bonnes nouvelles ce mercredi au gala du Soulier d'Or : "Je vais mieux, je travaille beaucoup à la salle. La reprise n'est pas encore fixée, mais j'espère pouvoir revenir aux entraînements d'ici trois semaines", assurait le Diable à Puurs.

En attendant, Verschaeren savoure sa soirée : "Ca fait plaisir d'être là, c'est une première fois pour moi. Ce trophée, il me fait évidemment rêver, mais je n'ai que 18 ans, j'ai encore le temps", sourit-il. "Le titre d'Espoir de l'année ? Oui, c'est possible que je le remporte, mais les favoris sont Krépin Diatta et Jonathan David, je crois. Mon favori au Soulier d'Or ? Hans Vanaken", estime Verschaeren.