Anderlecht officialise deux départs vers l'AS Eupen - un prêt, un transfert définitif

C'est désormais officiel : le RSC Anderlecht continue son opération dégraissage et envoie deux surnuméraires du côté de l'AS Eupen.

Leur test lors du stage hivernal a apporté satisfaction : Knowledge Musona (29 ans) et Emmanuel Sowah (22 ans) quittent le RSC Anderlecht et rejoignent l'AS Eupen. Le club bruxellois a officialisé la nouvelle ce vendredi, précisant les modalités du deal : Musona n'est que prêté tandis que Sowah rejoint définitivement les Pandas.

Knowledge Musona aura disputé 10 matchs avec le RSCA, inscrivant un but et délivrant deux assists. Il avait rejoint Anderlecht en juillet 2018 suite à l'arrivée de Marc Coucke à Bruxelles contre un chèque estimé à plus de 2 millions d'euros.

Emmanuel Sowah est un cas plus triste : le jeune latéral ghanéen, très prometteur, aura vu sa progression entravée par de lourdes blessures et deux opérations qui l'ont tenu éloigné des terrains pendant plus de deux ans. Son dernier match officiel avec le RSCA date du 23 septembre 2017.