Pas de "problème" Lamkel Zé ? "Pourquoi ne le sélectionnerais-je pas ?"

On a dit et écrit beaucoup au sujet de Didier Lamkel Zé et son comportement lors du stage hivernal. Mais Laszlö Bölöni a calmé le jeu, encore une fois.

Lors du gala du Soulier d'Or, Bölöni le reconnaissait : "Oui, mon job est parfois plus difficile que celui de mes confrères entraîneurs". Référence, naturellement, à son noyau par moments ingérable et surtout à Didier Lamkel Zé. Mais le Roumain, dont on connaît le caractère, gère le cas du Camerounais avec énormément de calme. "La direction a infligé une amende à Didier, il l'a payée, c'est tout. J'essaie toujours de tirer le maximum du groupe à ma disposition, dès lors, pourquoi ne le sélectionnerais-je pas ? Ca ne veut pas dire qu'il sera titulaire", précise Bölöni ce vendredi en conférence de presse. Didier pense parfois différemment des autres Bien sûr, l'entraîneur de l'Antwerp sait que son ailier est un cas à part. "Il pense parfois différemment des autres. Jusqu'à où cela peut-il aller, que peut-on accepter ? C'est l'une des choses les plus difficiles de mon travail et pas seulement pour Didier mais aussi pour d'autres joueurs importants", continue Bölöni. "Que peut-on accepter comme faisant partie de la personnalité d'un joueur ? Comment les aider à progresser sans modifier ça ?". Un travail de philosophe.