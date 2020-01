"Une victoire méritée" pour Michel Preud'homme, malgré un scénario qui se répète pour le Standard

Une nouvelle soirée à rebondissements pour le Standard à Malines, mais les Rouches ont su trouver les ressources pour émerger en fin de rencontre et accrocher trois unités très importantes.

Le scénario avait pourtant un air de déjà vu pour Michel Preud'homme et ses hommes qui ont, à plusieurs reprises, cru avoir fait le plus dur, mais qui ont vu deux fois Igor De Camargo égaliser. "On a revu des choses qu'on avait souvent vues avant la trêve, mais, heureusement, les points positifs sont arrivés aussi", confirme le coach du Standard au micro de Voo Sport.

C'était important de bien recommencer.

Et parmi les points positifs, Michel Preud'homme pointera certainement le jusqu'au boutisme dans son analyse d'après match. Mais pas seulement. "Le groupe a refait les schémas qu'on avait préparés et a montré qu'il avait à nouveau faim de poser le jeu, de jouer notre football. C'est une victoire méritée."

Et un succès qui compte alors que le Standard voyait tout doucement la concurrence se rapprocher dans son dos. "On s'est mis dans une situation compliquée en décembre, à cause des blessures et des nombreuses absences notamment, mais on n'était pas à notre place et c'était important de bien recommencer."